Microsoft вывела из строя более 90% оборудования сети ботов TrickBot

Американская корпорация Microsoft за неделю вывела из строя более 90% оборудования операторов сети ботов TrickBot, деятельность которой угрожала избирательному процессу в США в преддверии выборов президента в ноябре. Об этом со ссылкой на одного из вице-президентов компании Тома Берта сообщило агентство Reuters во вторник, 20 октября.

По его словам, на данный момент из строя выведена большая часть инфраструктуры ботов, за счет чего удалось значительно снизить их способность находить и заражать цели. Берт также признал, что на данный момент нет доказательств взаимодействия TrickBot с властями каких-либо иностранных государств.

При этом вице-президент заявил о стремлении не дать ведомства заинтересованного государства помочь сети восстановить свой функционал до завершения выборов президента США.

12 октября Microsoft сообщила о проведении масштабной операции против сети ботов TrickBot в сотрудничестве с «телекоммуникационными операторами по всему миру». Для этого потребовалась санкция суда южного округа штата Вирджиния.

9 октября сообщалось,что хакеры могли получить доступ к системам компьютерной поддержки выборов в США, однако нет подтверждений того, что они смогли ими воспользоваться.