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Microsoft вывела из строя более 90% оборудования сети ботов TrickBot

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Американская корпорация Microsoft за неделю вывела из строя более 90% оборудования операторов сети ботов TrickBot, деятельность которой угрожала избирательному процессу в США в преддверии выборов президента в ноябре. Об этом со ссылкой на одного из вице-президентов компании Тома Берта сообщило агентство Reuters во вторник, 20 октября.

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По его словам, на данный момент из строя выведена большая часть инфраструктуры ботов, за счет чего удалось значительно снизить их способность находить и заражать цели. Берт также признал, что на данный момент нет доказательств взаимодействия TrickBot с властями каких-либо иностранных государств.

При этом вице-президент заявил о стремлении не дать ведомства заинтересованного государства помочь сети восстановить свой функционал до завершения выборов президента США.

12 октября Microsoft сообщила о проведении масштабной операции против сети ботов TrickBot в сотрудничестве с «телекоммуникационными операторами по всему миру». Для этого потребовалась санкция суда южного округа штата Вирджиния.

9 октября сообщалось,что хакеры могли получить доступ к системам компьютерной поддержки выборов в США, однако нет подтверждений того, что они смогли ими воспользоваться.

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