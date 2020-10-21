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Назван самый страшный фильм ужасов

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Ученые в рамках проекта «Наука страха» провели эксперимент и выяснили, какой фильм ужасов является самым страшным. Об этом сообщил журнал Forbes со ссылкой на исследование BroadbandChoices.

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Эксперты проанализировали сердцебиение зрителей-добровольцев, которые смотрели 50 самых рейтинговых фильмов ужасов по версии IMDb, Rotten Tomatoes и Reddit. Выяснилось, что самый страшный фильм — это «Синистер» режиссера Скотта Дерриксона, снятый в 2012 году, пишет «Газета.ру».

Так, в ходе просмотра у испытуемых сердце билось со средним ритмом в 86 ударов в минуту, а это на 32% выше среднего показателя в 65 ударов в минуту.

На втором месте оказался хоррор «Астрал» 2010 года режиссера Джеймса Ванна, отмечает телеканал «360». По словам ученых, во время одной из сцен ленты пульс зрителей подскочил до 133 ударов в минуту. Третье место досталось картине всё того же Ванна «Заклятие». Во время показа этого фильма у участников эксперимента пульс показал 129 ударов в минуту.

В первую десятку также вошли фильмы ужасов «Реинкарнация» (2018), «Паранормальное явление» (2007), «Оно» (2014), «Заклятие 2» (2016), «Бабадук» (2014), «Спуск» (2005) и «Визит» (2015), отмечает «Ридус».

19 октября сообщалось, что американский рэпер Кёртис Джексон (50 Cent) станет продюсером трех фильмов ужасов вместе с режиссером Элаем Ротом. По словам Рота, их с музыкантом команда станет создавать кино, которое боятся делать другие. Кроме того, 50 Cent займется производством продукции, сопровождающей картины.

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