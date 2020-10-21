Глава МИД Армении прибыл в Москву с рабочим визитом

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян прибыл с рабочим визитом в Москву. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь армянского МИДа Анна Нагдалян.

«Министр иностранных дел Армении находится в Москве с краткосрочным рабочим визитом», — написала представитель ведомства.

При этом «Интерфаксу» Нагдалян также рассказала, что на 23 октября у Мнацаканяна запланирована встреча с госсекретарем США Майком Помпео в Вашингтоне.

14 октября Зограб Мнацаканян рассказал подробности об 11-часовых переговорах по Нагорному Карабаху, прошедших в Москве. По его словам, в переговорном процессе важную роль сыграл глава МИД РФ Сергей Лавров.

По итогам переговоров в Москве Ереван и Баку договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, а также обмене пленными и погибшими.

В настоящее время обе стороны обвиняют друг друга в нарушении режима перемирия, а столкновения в районе непризнанной Нагорно-Карабахской республики продолжаются.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономия, в которой проживали в основном армяне, объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом.