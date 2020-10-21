Апелляционный суд в США одобрил освобождение россиянки Осиповой в ближайшие дни

Апелляционный суд в США одобрил прошение гражданки России Богданы Осиповой, обвиненной американскими властями в похищении собственного ребенка, о скорейшем освобождении и приостановке процесса ее перевода в штат Канзас для оглашения повторного приговора. Об этом сообщил во вторник, 20 октября, адвокат россиянки Джошуа Лотер.

По его словам, апелляционный суд поручил федеральному суду штата Канзас до 30 октября выпустить новое решение об освобождении Осиповой, «имея в виду тот факт, что она уже отбыла максимально возможный срок наказания», передает ТАСС.

Ранее федеральный суд Канзаса вынес решение с требованием перевести россиянку из тюрьмы «Данбери» штата Коннектикут, где она последнее время отбывала наказание, обратно в город Уичито (Канзас), где ей был вынесен первоначальный приговор. На данном слушании судья предполагал огласить новое решение, снимающее с Осиповой большую часть срока наказания, как того потребовал апелляционный суд в конце августа.

6 июня федеральный окружной суд города Уичито приговорил россиянку к семи годам тюремного заключения за похищение и вывоз собственных детей за пределы США, а также за вымогательство. С учетом времени, проведенного под стражей в ожидании приговора, срок сокращен до пяти лет. Однако апелляционный суд снял с россиянки обвинения в вымогательстве и требования о погашении расходов ее экс-мужа на адвокатов. После этого дело направили в суд Уичито для вынесения нового приговора без учета этих статей.

В 2014 году Осипова, которая имеет российское и американское гражданство, забрала годовалую дочь из семьи экс-супруга в США, после чего ребенка объявили в розыск. В России женщина обратилась с иском об определении места жительства двоих детей от брака с американцем. Суд оставил несовершеннолетних россиянке и определил их место жительства в РФ.

В сентябре 2017 года Осипова вновь приехала в Соединенные Штаты, ее задержали по обвинению в похищении собственного ребенка, так как по закону США дети, рожденные в браке с американцем, должны оставаться в этой стране.

8 июня бывший супруг предложил Осиповой разделить опеку над детьми. Сама россиянка, по ее словам, против этого. Дети сейчас находятся в Калининграде под опекой ее родственницы-россиянки.