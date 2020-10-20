Власти ОАЭ начали выдавать отелям сертификаты на подачу кошерных блюд

Департамент по культуре и туризму в столичном эмирате ОАЭ начал процедуру по выдаче местным гостиницам сертификатам для подачи кошерных блюд в ресторанах в случае их посещения еврейскими туристами. Об этом со ссылкой на представителя департамента сообщила эмиратская газета The National во вторник, 20 октября.

Отмечается, что сертификаты бесплатны, срок их действия — 12 месяцев, начиная с данного момента.

Чтобы получить документ, рестораны и кафе в гостиницах должны выделить специальное место на кухне для приготовления только кошерной пищи в соответствии с требования иудейской системы ритуальных правил — кашрута. Кроме того, все кошерные блюда должны быть отмечены в меню особым образом.

По информации издания, первым сертификат на подачу кошерных блюд получил ресторан в знаменитом семизвездочном отеле Emirates Palace в виде дворца, который расположен на набережной Абу-Даби.

Ранее 20 октября сообщалось, что высокопоставленная делегация из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) прибыла в Израиль для подписания соглашений об авиасообщении, безвизовом режиме, защите инвестиций, а также о сотрудничестве в области науки и технологии.

15 октября кнессет Израиля утвердил соглашение о нормализации отношений еврейского государства и Объединенных Арабских Эмиратов. Соглашения подписали 15 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, глава МИД ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф аз-Заяни. Мероприятие проходило в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа, его супруги Мелании и приглашенных гостей.

Один из пунктов документа подразумевает приостановку Израилем распространения своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан. Такое условие прописано в плане Вашингтона по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Подписание соглашений осудили в Палестине. Там отозвали своего посла в ОАЭ и назвали действия Абу-Даби агрессией против своего народа и пренебрежением его правами и святынями.