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Кириенко пожелал Хабибу Нурмагомедову удачи в бою с Гэтжи

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Сопредседатель Российского союза боевых искусств (РСБИ) и первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко пожелал удачи чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову в предстоящем бою с американцем Джастином Гэтжи. Он обратился к российскому спортсмену во вторник, 20 октября.

«Жду, когда уложу Хабиба и спрошу, каково ему это»
Боец ММА Джастин Гэтжи — о перспективах поединка с Нурмагомедовым на турнире UFC 254 и своей подготовке к бою

«Вся страна будет смотреть. И мы все желаем ему победы», – цитирует Кириенко РЕН ТВ.

Он подчеркнул, что основное отличие российских мастеров боевых искусств в том, что «если они за что-то берутся, то рано или поздно становятся лучшими». Сопредседатель РСБИ рассказал, что в школы единоборств каждый год приходят тысячи детей.

«У каждого из них произойдет формирование характера, закалка такого настоящего характера, который потом им точно поможет в жизни. И это точно будут настоящие патриоты своей страны. И в этом, наверное, главная задача и миссия боевых искусств в России», – резюмировал Кириенко.

Поединок Нурмагомедова с Гэтжи намечен на 24 октября и состоится в Абу-Даби. Встреча на «Бойцовском острове» станет главным событием турнира UFC 254. Ранее Нурмагомедов объявлял, что на поединке не будет зрителей.

Россиянин за всю карьеру одержал 28 побед и ни разу не проиграл. Гэтжи за свою карьеру выиграл 22 боя и потерпел два поражения в MMA.

Соревнование и основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

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