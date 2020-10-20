УЕФА отменил молодежный чемпионат Европы из-за COVID-19

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 20 октября заявил об отмене чемпионата мира среди игроков до 19 лет, который должен был пройти в Северной Ирландии. Об этом сообщается на сайте УЕФА 20 октября.

«Исполнительный комитет УЕФА принял решение отменить элитный раунд и финальный турнир чемпионата Европы-2019/20 среди юношей до 19 лет, который должен был состояться в Северной Ирландии, из-за текущей нерешенной эпидемиологической ситуации в Европе и связанных с этим трудностей с поездками», — передает сообщение «РИА Новости».

Ранее элитная часть турнира была перенесена с октября на ноябрь, а «финал восьми» должен был состояться в Северной Ирландии в марте 2021 года.

Чемпионат Европы среди юношей проводится каждый год. Действующим чемпионом турнира является команда Испании, российская команда не сумела квалифицироваться в финальный раунд первенства.

Накануне стало известно, что игроки футбольного клуба «Краснодар» Реми Кабелла и Евгений Марков не выйдут на поле в матче с французским «Ренном» в Лиге чемпионов из-за «сомнительных результатов» тестов на заражение коронавирусной инфекцией.

10 октября тест на коронавирусную инфекцию защитника сборной России по футболу Марио Фернандеса показал сомнительный результат. Защитник был сразу же изолирован от других членов команды. Тесты остальных членов команды отрицательные.