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Игроки «Краснодара» Марков и Кабелла пропустят матч с «Ренном» из-за COVID-19

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Игроки футбольного клуба «Краснодар» Реми Кабелла и Евгений Марков не выйдут на поле в матче с французским «Ренном» в Лиге чемпионов из-за «сомнительных результатов» тестов на заражение коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщается на сайте российского клуба.

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«Тесты на COVID-19, проведенные среди футболистов «Краснодара» в рамках тестирования УЕФА для участия в матче ЛЧ, дали сомнительные результаты у Евгения Маркова и Реми Кабелла. Оба футболиста чувствуют себя хорошо. В настоящее время они изолированы от команды», — говорится в сообщении.

В клубе отметили, что с командой во Францию также не смог полететь главный тренер Мурад Мусаев. Он заболел ангиной, тестирование на COVID-19 показало отрицательные результаты.

Встреча группы Е Лиги чемпионов между «Ренном» и «Краснодаром» состоится во Франции 20 октября.

10 октября тест на коронавирусную инфекцию защитника сборной России по футболу Марио Фернандеса показал сомнительный результат. Защитник был сразу же изолирован от других членов команды. Тесты остальных членов команды отрицательные.

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