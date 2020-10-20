Сквер десантной доблести и отваги решили создать в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске подбирают участок для сквера Десантной доблести и отваги. Идею создать озелененную территорию с мемориальным комплексом, посвященным событиям Курильской десантной операции в августе 1945 года, предложил на встрече с мэром руководитель Сахалинской областной общественной организации ветеранов ВДВ и подразделений специального назначения Алексей Лотто.

Новый городской объект создаст дополнительные возможности для комфортного отдыха и прогулок жителей и станет местом, где будет увековечена память героев-десантников разных поколений, а также десантника № 1 Василия Маргелова. В муниципалитете идею общественников поддержали, сообщает ИА SakhalinMedia.

В рамках социально ориентированного гранта при финансировании администрации города общественная организация ветеранов ВДВ и подразделений специального назначения проводит конкурс детского рисунка на военную тему.