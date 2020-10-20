Центробанк выпустит в обращение памятные монеты из серебра

Центробанк России выпустит 21 октября в обращение две памятные серебряные монеты, посвященные 250-летию со дня рождения мореплавателя Ивана Крузенштерна и 75-летию создания ООН. Об этом во вторник, 20 октября, сообщили на сайте регулятора.

«Банк России 21 октября 2020 года выпускает в обращение памятные серебряные монеты: номиналом 2 рубля «Мореплаватель И.Ф. Крузенштерн, к 250-летию со дня рождения (19.11.1770)» серии «Выдающиеся личности России»; номиналом 3 рубля «75-летие создания ООН», — уточняется в сообщении.

На монетах к 250-летию со дня рождения Крузенштерна расположен его рельефный портрет на фоне изображения карты кругосветного плавания 1803–1806 годов. Кроме того, на монету нанесут надпись: «И.Ф. Крузенштерн», а также годы жизни мореплавателя. Такие денежные знаки выпустят тиражом в 5 тыс. штук.

На монетах к 75-летию создания ООН имеется рельефное изображение голубя с ветвью оливы в клюве на фоне изображения земного шара. Внизу располагается надпись «75 лет ООН». Монеты данного вида выпустят тиражом 3 тыс. штук.

«Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений», — говорится в сообщении.

Ранее, 12 октября, Центробанк РФ выпустил посвященные медикам монеты номиналом 25 рублей. На одной стороне монеты изобразили двух медиков в защитных костюмах на фоне машины скорой помощи, а на другой — герб РФ.