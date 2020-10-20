Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Израильский «Железный купол» перехватил выпущенную из сектора Газа ракету
Происшествия
Поиски погибших в крушении вертолета в Вологодской области продолжат 21 октября
Мир
Макрон пообещал усилить борьбу с радикалами во Франции
Мир
США нарастят число ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азии
Спорт
«Зенит» проиграл «Брюгге» в первом туре Лиги чемпионов УЕФА

Центробанк выпустит в обращение памятные монеты из серебра

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центробанк России выпустит 21 октября в обращение две памятные серебряные монеты, посвященные 250-летию со дня рождения мореплавателя Ивана Крузенштерна и 75-летию создания ООН. Об этом во вторник, 20 октября, сообщили на сайте регулятора.

Редкую 200-летнюю монету обнаружили ученые на Кубани

«Банк России 21 октября 2020 года выпускает в обращение памятные серебряные монеты: номиналом 2 рубля «Мореплаватель И.Ф. Крузенштерн, к 250-летию со дня рождения (19.11.1770)» серии «Выдающиеся личности России»; номиналом 3 рубля «75-летие создания ООН», — уточняется в сообщении.

На монетах к 250-летию со дня рождения Крузенштерна расположен его рельефный портрет на фоне изображения карты кругосветного плавания 1803–1806 годов. Кроме того, на монету нанесут надпись: «И.Ф. Крузенштерн», а также годы жизни мореплавателя. Такие денежные знаки выпустят тиражом в 5 тыс. штук.

На монетах к 75-летию создания ООН имеется рельефное изображение голубя с ветвью оливы в клюве на фоне изображения земного шара. Внизу располагается надпись «75 лет ООН». Монеты данного вида выпустят тиражом 3 тыс. штук.

«Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений», — говорится в сообщении.

Ранее, 12 октября, Центробанк РФ выпустил посвященные медикам монеты номиналом 25 рублей. На одной стороне монеты изобразили двух медиков в защитных костюмах на фоне машины скорой помощи, а на другой — герб РФ.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020