«Аэрофлот» опроверг обвинения своих сотрудников в контрабанде из США. Среди фигурантов нет действующих или бывших работников компании, говорится в заявлении.

В США 10 человек обвинили в поставках контрабанды в Россию. Задержанные якобы незаконно перевезли гаджетов на $50 млн. Во время задержания обнаружили $600 тыс. наличными и большое количество электронных устройств.

Генконсульство РФ подало запрос в госдепартамент США, есть ли россияне среди задержанных.