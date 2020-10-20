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«Аэрофлот» опроверг обвинения своих сотрудников в контрабанде из США

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«Аэрофлот» опроверг обвинения своих сотрудников в контрабанде из США. Среди фигурантов нет действующих или бывших работников компании, говорится в заявлении.

В США 10 человек обвинили в поставках контрабанды в Россию. Задержанные якобы незаконно перевезли гаджетов на $50 млн. Во время задержания обнаружили $600 тыс. наличными и большое количество электронных устройств.

Генконсульство РФ подало запрос в госдепартамент США, есть ли россияне среди задержанных.

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