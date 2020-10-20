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Индия стала мировым лидером по числу выздоровевших после COVID-19

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Индия занимает первое место в мире по числу вылечившихся от коронавируса. Об этом во вторник, 20 октября, заявил во вторник первый замминистра здравоохранения Раджеш Бхушан.

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По его словам, Индия находится на втором месте по числу проведенных тестов.

«Число выздоровевших после COVID-19 в Индии превысило 6,7 млн человек. Мы провели более 96 млн тестов», — отметил он в ходе пресс-конференции, сообщает ТАСС. При этом в Индии за последнюю неделю зарегистрировали 310 случаев на миллион граждан, что стало одним из самых низких показателей в мире, уточнил Бхушан.

«Темпы восстановления, которые в настоящее время составляют 88,63%, продолжают улучшаться. Одновременно число активных случаев заболевания сейчас находится ниже 750 тыс. и продолжает снижаться», — добавил чиновник.

Уровень смертности от коронавируса в настоящее время составляет 1,52% и уменьшается.

В Индии коронавирус диагностирован у 7,59 млн человек, погибли 115 тыс. пациентов.

Накануне метрополитен в экономической столице Индии Мумбае возобновил свою работу в понедельник после почти семи месяцев перерыва.

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