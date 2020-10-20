Индия стала мировым лидером по числу выздоровевших после COVID-19

Индия занимает первое место в мире по числу вылечившихся от коронавируса. Об этом во вторник, 20 октября, заявил во вторник первый замминистра здравоохранения Раджеш Бхушан.

По его словам, Индия находится на втором месте по числу проведенных тестов.

«Число выздоровевших после COVID-19 в Индии превысило 6,7 млн человек. Мы провели более 96 млн тестов», — отметил он в ходе пресс-конференции, сообщает ТАСС. При этом в Индии за последнюю неделю зарегистрировали 310 случаев на миллион граждан, что стало одним из самых низких показателей в мире, уточнил Бхушан.

«Темпы восстановления, которые в настоящее время составляют 88,63%, продолжают улучшаться. Одновременно число активных случаев заболевания сейчас находится ниже 750 тыс. и продолжает снижаться», — добавил чиновник.

Уровень смертности от коронавируса в настоящее время составляет 1,52% и уменьшается.

В Индии коронавирус диагностирован у 7,59 млн человек, погибли 115 тыс. пациентов.

Накануне метрополитен в экономической столице Индии Мумбае возобновил свою работу в понедельник после почти семи месяцев перерыва.