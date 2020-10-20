В Татарстане мужчина изнасиловал мать и дочь и взял одну из них в заложницы

Мужчина в Казани взял женщину в заложницы, перед этим изнасиловав ее и ее дочь-подростка. Об этом во вторник, 20 октября, сообщило информагентство «Татар-информ».

В сообщении говорится, что злоумышленник ворвался в квартиру в казанском поселке Юдино днем 20 октября. Он связал двоих детей и их мать и изнасиловал старшую дочь, а потом и мать.

После этого мужчина посадил женщину в автомобиль и скрылся.

Был объявлен план «Перехват». Полицейские задержали его в марийском селе Сотнур.

Оказалось, мужчина был сожителем женщины. Он вез ее к границам Марий Эл, пытаясь скрыться из Татарстана.

Ранее, в сентябре, сообщалось, что в Москве мужчина изнасиловал 15-летнюю девочку, угрожая ей ножом. Злоумышленник подстерег подростка возле станции метро «Выхино» и заставил пойти с ним по незнакомому адресу, где совершил по отношению к девочке насильственные действия сексуального характера.