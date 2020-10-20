Легкомоторный вертолет потерпел крушение в Вологодской области. Robinson R44 выполнял коммерческий рейс в Великий Устюг, когда врезался в линию электропередачи и упал в реку Сухона. Предположительно, на борту находились четыре человека. Один из них погиб. В администрации Губернатора Вологодской области сообщили, что это гендиректор компании «Дед мороз» Олег Васильев. Также на месте крушения обнаружены документы президента фирмы «Аэросоюз» Сергея Мозера. Его судьбу сейчас выясняют спасатели. По факту случившегося следственный комитет России возбудил уголовное дело.