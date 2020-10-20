Белоруссия разрешила транзит иностранцам без справки об отсутствии коронавируса

Белоруссия с 22 октября разрешила иностранцам транзит без справки об отсутствии коронавирусной инфекции и ухода на самоизоляцию на 10 дней. Об этом во вторник, 20 октября, сообщается на сайте Государственного пограничного комитета.

«С 00:00 22 октября иностранным гражданам или лицам без гражданства, следующим транзитом через Беларусь, на границе не понадобится справка об отсутствии COVID-19. Также их не коснутся и требования о 10-дневной самоизоляция», — говорится в сообщении комитета.

Иностранцам нужно будет документально подтвердить 24-часовой транзит через территорию страны. Такими документами могут считаться билет, транзитная виза Белоруссии, официальное приглашение, путевки в лечебные (оздоровительные), учреждения и другие документы.

При этом у тех, у кого не будет документов, которые подтверждают 24-часовой транзит, также сохраняется возможность въезда в Белоруссию без справки и соблюдения самоизоляции.

«Однако таким лицам пограничники будут выдавать «анкету прибывшего», в которой гость страны должен оставить запись: «транзит через территорию Республики Беларусь в срок не более 24 часов», — уточнили в ГПК.

25 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на следующей неделе может рассмотреть вопрос о введении двухнедельного карантина по коронавирусу для приезжающих из стран Запада.

В конце марта Россия приостановила международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса. С 1 августа российские власти возобновили регулярные рейсы с Лондоном, Стамбулом и Занзибаром (Танзания). С 10 августа открылись прямые рейсы в Турцию — Анталью, Даламан и Бодрум.

3 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с Египтом (три рейса в неделю), ОАЭ и Мальдивами (по два рейса в неделю). Затем авиасообщение открыли с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей.

16 октября стало известно о возобновлении авиасообщения с Кубой, Сербией и Японией, сообщили в Росавиации 16 октября.