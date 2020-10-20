Беспилотники Турции нанесли удары по северо-востоку Сирии

Беспилотники турецких Вооруженных сил нанесли удары по району в окрестностях города Эль-Маликия в сирийской провинции Хасаке на северо-востоке страны. Об этом во вторник, 20 октября, сообщило сирийское агентство SANA со ссылкой на местные источники.

По информации агентства, в результате обстрела двое гражданских лиц погибли, еще несколько человек получили ранения, имуществу местных жителей был нанесен ущерб.

Также агентство информировало в этот день об уничтожении в провинции Хасаке одного из членов группировки «Касад», поддерживаемой силами США, в результате двух нападений на позиции и пути передвижения группировок. Несколько членов группировки получили ранения.

27 сентября министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что постоянное присутствие американских и турецких сил в стране представляет собой незаконную оккупацию.

На протяжении конфликта сирийские власти обвиняли правительства Турции, США и других стран в финансовой и военной поддержке террористических групп (в том числе и сирийских повстанцев), а также требовали не вмешиваться во внутренние дела Сирии.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года.

К настоящему моменту основная группировка террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) разгромлена. В некоторых районах страны продолжают действовать незаконные вооруженные формирования и группы боевиков, которые регулярно предпринимают попытки атаковать правительственные силы.