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Третью модельную библиотеку откроют в Биробиджане

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Третья модельная библиотека появится в Биробиджане в рамках национального проекта «Культура». На этот проект регион получил дополнительно 5 млн рублей. Работы по созданию нового учреждения начнутся в этом году, сообщили ИА ЕАОMedia в правительстве Еврейской автономной области.

«Третья модельная библиотека в Биробиджане станет еще одним центром культурной жизни, местом притяжения для молодежи и старшего поколения. В этом году мы смогли закрыть самые острые вопросы во многих населенных пунктах ЕАО, еще больше предстоит сделать в будущем», — отметил губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн.

Ранее стало известно, что в Облученском районе региона появятся Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Их создадут на базе трех образовательных учреждений в рамках нацпроекта «Образование».

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