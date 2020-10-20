В МИД России отвергли обвинения США о кибератаках

Россия категорически отвергает выдвинутые американскими властями уголовные обвинения в кибератаках в отношении российских правительственных структур, говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Она отметила, что администрация США снова совершила антироссийский выпад и выдвинула уголовные обвинения в отношении шести российских граждан, которые якобы являются сотрудниками российских спецслужб.

«Как обычно, никаких доказательств не представлено. Растиражированы избитые тезисы о «причастности» нашей страны к широкому спектру деструктивных действий в информационном пространстве», — говорится в документе.

Захарова подчеркнула, что российские государственные структуры не имеют никакого отношения к кибератакам. Официальный представитель МИД РФ объяснила, что причиной для выдвижения обвинений является стремление русофобских сил в США «поддерживать на плаву» тему «российской угрозы» в самый разгар предвыборной президентской кампании.

«Остается только сожалеть, что, судя по риторике высокопоставленных чиновников [американской] администрации, там наши подходы не разделяют и не готовы к сотрудничеству на равноправной и взаимоуважительной основе», — отметила Захарова.

Позиция России по выстраиванию взаимодействия в киберсфере неоднократно звучала, в том числе на высшем уровне. Она сформулирована в заявлении президента РФ от 25 сентября 2020 года. Высказывания представителя минюста США, охарактеризовавшего упомянутое заявление президента России Владимира Путина как «циничную пропаганду», стали первой публичной реакцией Вашингтона на призыв России к взаимодействию.

19 октября минюст США обвинил в хакерстве шестерых россиян, причастных к распространению вируса NotPetya в 2017 году. Их обвинили в атаках на американские компании, украинские энергосистемы и попытках сорвать президентские выборы во Франции. Обвиняемых нарекли «сотрудниками ГРУ», они якобы организовывали в том числе и кибератаки на Олимпиаду в Южной Корее.