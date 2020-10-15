Захарова назвала нелогичным заявление США об избрании России в СПЧ ООН

Реакция госсекретаря США Майка Помпео в связи с избранием России в Совет по правам человека (СПЧ) ООН является спорной с логической точки зрения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.

«Если администрация США действительно, как она утверждает, не верит в эффективность деятельности СПЧ ООН, почему тогда американцев вообще волнует состав данного органа ООН? Интерес все-таки есть, только нет уверенности у Вашингтона в том, что США смогли бы набрать необходимое количество голосов для избрания в совет?» — сказала Захарова.

По ее словам, как раз в этом может заключаться причина неучастия американцев в работе основного правозащитного органа. К тому же, как добавила Захарова, США снова продемонстрировали «неготовность действовать на правозащитном направлении в духе равноправного сотрудничества и поиска конструктивных решений в интересах всех без исключения государств».

При этом Захарова также прокомментировала высказывания спецдокладчика ООН по внесудебным казням Агнес Калламар, которая охарактеризовала избрание России и Китая в СПЧ ООН как «урон репутации совета». Представитель МИДа считает такие заявления неприемлемыми, «требующими внимания совета в части обеспечения ответственного поведения его вспомогательных органов и механизмов, каким является институт спецдокладчиков».

Захарова подчеркнула, что Россия будет делать всё возможное, чтобы работа СПЧ ООН строилась на принципах универсальности и объективности, равного отношения ко всем категориям прав человека, уважения к культурному и цивилизационному разнообразию.

Госсекретарь США Майк Помпео 13 октября назвал правильным выход страны из Совета ООН по правам человека после того, как Россию и ряд других стран избрали в состав органа.

О том, что Россию избрали в Совет ООН по правам человека, стало известно 13 октября. Помимо РФ в совет были избраны Боливия, Великобритания, Китай, Кот-д’Ивуар, Мексика, Малави, Непал, Пакистан, Сенегал, Узбекистан, Украина и Франция. Все эти страны избраны в совет на трехлетний период, который начнется 1 января 2021 года.

Совет по правам человека ООН учредили в марте 2006 года. Срок полномочий каждого его члена составляет три года, и ни один из них не может занимать пост дольше двух сроков подряд. Россия по итогам голосования в 2016 году не попала в состав органа. До этого страна являлась членом совета с начала 2014 по конец 2016 года.