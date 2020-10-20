В Москве работник шиномонтажа погиб из-за лопнувшего колеса грузовика

Сотрудник шиномонтажа погиб на юго-востоке Москвы. Следственный комитет (СК) России проводит проверку по факту гибели мужчины. Об этом во вторник, 20 октября, сообщила старший помощник главы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

«По предварительным данным, 20 октября 2020 года на территории шиномонтажа на Рязанском проспекте при ремонте лопнуло колесо грузового автомобиля. В результате погиб работник 1981 года рождения, проводивший ремонт колеса», — цитирует представителя ведомства агентство городских новостей «Москва».

Выясняются все обстоятельства произошедшего. Сотрудники СК проводят доследственную проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.

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