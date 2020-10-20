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В Москве работник шиномонтажа погиб из-за лопнувшего колеса грузовика

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Сотрудник шиномонтажа погиб на юго-востоке Москвы. Следственный комитет (СК) России проводит проверку по факту гибели мужчины. Об этом во вторник, 20 октября, сообщила старший помощник главы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

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«По предварительным данным, 20 октября 2020 года на территории шиномонтажа на Рязанском проспекте при ремонте лопнуло колесо грузового автомобиля. В результате погиб работник 1981 года рождения, проводивший ремонт колеса», — цитирует представителя ведомства агентство городских новостей «Москва».

Выясняются все обстоятельства произошедшего. Сотрудники СК проводят доследственную проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.

29 сентября вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр высказал мнение, что предложение МВД штрафовать водителей, которые сезонно не меняют резину, является достаточно рациональным.

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