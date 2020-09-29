Автоэксперт счел логичными новые штрафы за отказ водителей менять резину

Предложение МВД о введении новых ограничений для водителей является достаточно рациональным. Такое мнение высказал во вторник, 29 сентября, вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

«Это изменение в КоАП в 2021 году вступит в силу, и нас будут штрафовать. В большинстве своем это все достаточно рационально сделано. Поэтому логика в этом есть, просто денег у водителей нет. У большинства», —цитирует Хайцеэра телеканал «360».

Эксперт считает актуальной идею штрафовать водителей, которые сезонно не меняют резину.

«Зимой человек, едущий на летней резине, представляет опасность для окружающих — плохое сцепление с дорогой», — подчеркнул он.

По его словам, у резины есть тепловой индекс. На морозе она становится дубовой, при теплой погоде — наоборот. Летом покрытие становится мягким и изнашивается быстрее. Это наносит вред не только другим водителям, но и окружающей среде.

Он предположил, что наличие штрафа может многих стимулировать не совершать те или иные действия или, наоборот, совершать их вовремя.

Ранее в этот же день сообщалось, что в МВД разработали поправки к Правилам дорожного движения (ПДД), предусматривающие новые штрафы для автомобилистов. В законопроекте говорится о запрете ездить на летней резине зимой и на шипованной — летом. Также запрещается устанавливать шипованные шины только на одну ось, использовать неутвержденные ксеноновые лампы и отключать очиститель фар. В случае принятия закона он вступит в силу 1 июня 2021 года.