Данные о жесткой посадке вертолета в Татарстане не подтвердились

Ранее распространенная информация о возможной жесткой посадке вертолета в Татарстане не подтвердилась. Об этом во вторник, 20 октября, сообщил журналистам источник в правоохранительных структурах.

«Вертолет совершил планируемую посадку», — отметил он. Подробностей инцидента источник не привел, уточняет ТАСС.

Как сообщалось ранее в этот день, поисковые службы проверяют информацию о падении вертолета около населенного пункта Богородское Пестречинского муниципального района Татарстана.

В то же время авиакатастрофа произошла в другом регионе. В Вологодской области ранее во вторник реку Сухону неподалеку от деревни Бобровское Нюксенского района упал легкомоторный вертолет. По предварительным данным регионального МЧС, погибли два человека, пилот и пассажир.

Летательный аппарат выполнял коммерческий рейс. Причины его крушения пока не установлены.