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МЧС проверит информацию о падении вертолета в Татарстане

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Поисковые службы проверяют информацию о падении вертолета в в районе населенного пункта Богородское Пестречинского муниципального района Татарстана. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на ГУ МЧС республики во вторник, 20 октября.

Упавший под Вологдой вертолет выполнял коммерческий рейс

«По данным ведомства, на 15:45 по местному времени поисковые работы по предполагаемому месту возможного падения воздушного судна результатов не дали», — отмечается в сообщении.

К месту возможного происшествия направили силы и средства Пестречинского пожарно-спасательного гарнизона.

По данным телеканала, изначально о возможном ЧП заявил один из дальнобойщиков, который заметил резкое снижение вертолета. Также отмечается, что несколько человек наблюдали, как вертолет скрылся за лесополосой.

Telegram-канал «Татарский феномен» со ссылкой на жителей Пестречинского района утверждает, что летательный аппарат упал рядом с трассой. По предварительной информации, на борту находился «крупный предприниматель из Казани». Других подробностей на данный момент нет.

Ранее во вторник легкомоторный вертолет упал в реку Сухону неподалеку от деревни Бобровское Нюксенского района Вологодской области. По предварительным данным регионального МЧС, погибли два человека, пилот и пассажир.

На место крушения выехал начальник Главного управления МЧС Василий Балчугов, также там работает оперативный штаб ведомства.

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