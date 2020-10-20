МЧС проверит информацию о падении вертолета в Татарстане

Поисковые службы проверяют информацию о падении вертолета в в районе населенного пункта Богородское Пестречинского муниципального района Татарстана. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на ГУ МЧС республики во вторник, 20 октября.

«По данным ведомства, на 15:45 по местному времени поисковые работы по предполагаемому месту возможного падения воздушного судна результатов не дали», — отмечается в сообщении.

К месту возможного происшествия направили силы и средства Пестречинского пожарно-спасательного гарнизона.

По данным телеканала, изначально о возможном ЧП заявил один из дальнобойщиков, который заметил резкое снижение вертолета. Также отмечается, что несколько человек наблюдали, как вертолет скрылся за лесополосой.

Telegram-канал «Татарский феномен» со ссылкой на жителей Пестречинского района утверждает, что летательный аппарат упал рядом с трассой. По предварительной информации, на борту находился «крупный предприниматель из Казани». Других подробностей на данный момент нет.

Ранее во вторник легкомоторный вертолет упал в реку Сухону неподалеку от деревни Бобровское Нюксенского района Вологодской области. По предварительным данным регионального МЧС, погибли два человека, пилот и пассажир.

На место крушения выехал начальник Главного управления МЧС Василий Балчугов, также там работает оперативный штаб ведомства.