«Роскосмос» назвал размер трещины на МКС

Размер трещины в модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС) составляет до 4 см. Об этом сообщили 20 октября в «Роскосмосе».

«Станции и экипажу ничего не угрожает», — подчеркнули в госкорпорации, передает «РИА Новости».

Ранее во вторник сообщалось, что давление воздуха в модуле «Звезда» МКС продолжает снижаться после заклейки трещины каптоновой лентой.

Накануне космонавт Иван Вагнер доложил на Землю, что экипаж устранил утечку воздуха временными средствами. Специалисты решают, как залатать трещину на долгое время

МКС устаревает, и поломки на станции будут только нарастать, заявил «Известиям» независимый эксперт по космосу, член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин. Неисправности он объяснил усталостью металла.