Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Медведев призвал продолжить дискуссию о четырехдневной рабочей неделе
Происшествия
Два человека погибли при крушении вертолета под Вологдой
Общество
США анонсировали санкции в отношении участвующих в «Северном потоке – 2» судов
Общество
Синоптики предупредили о заморозках и гололедице в Подмосковье
Армия
Минобороны не поддержало предложение Минфина сократить численность ВС

«Роскосмос» назвал размер трещины на МКС

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Размер трещины в модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС) составляет до 4 см. Об этом сообщили 20 октября в «Роскосмосе».

Недостаток воздуха: чем грозит утечка кислорода на МКС
Шансов на создание новой орбитальной станции практически нет

«Станции и экипажу ничего не угрожает», — подчеркнули в госкорпорации, передает «РИА Новости».

Ранее во вторник сообщалось, что давление воздуха в модуле «Звезда» МКС продолжает снижаться после заклейки трещины каптоновой лентой.

Накануне космонавт Иван Вагнер доложил на Землю, что экипаж устранил утечку воздуха временными средствами. Специалисты решают, как залатать трещину на долгое время

МКС устаревает, и поломки на станции будут только нарастать, заявил «Известиям» независимый эксперт по космосу, член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин. Неисправности он объяснил усталостью металла.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020