В России ужесточат требования к кандидатам в депутаты и сенаторы

Более жесткие требования к парламентариям на стадии их выдвижения на должность будут установлены в новых законопроектах, разработанных в связи с поправками в Конституцию России. Об этом во вторник, 20 октября, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Устанавливаются более жесткие требования к парламентариям на стадии выдвижения их кандидатуры в федеральный парламент, а также закрепляются последствия несоблюдения указанных требований», — пояснил Клишас в беседе с «РИА Новости».

16 октября сообщалось, что в рамках реализации положений Конституции нужно внести изменения более чем в 150 законов.

13 октября нижняя палата парламента приняла в первом чтении три законопроекта из первого пакета президентских инициатив, среди которых — проект нового закона о правительстве РФ, а также поправки в законы о Конституционном суде и прокуратуре.

В сентябре президент России Владимир Путин внес в Госдуму пакет законопроектов, направленных на исполнение поправок к Конституции. По словам российского лидера, суть и смысл новаций состоят в том, чтобы на десятилетия зафиксировать основы устойчивого развития страны.