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Названо число законов для изменения после поправок к Конституции

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В рамках реализации положений Конституции нужно внести изменения более чем в 150 законов, сообщил 16 октября сопредседатель рабочей группы по мониторингу реализации конституционных изменений, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

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«Когда мы готовили перечень предполагаемых законодательных актов, которые вытекают из конституции, мы подготовили 100 законов, которые должны быть изменены. <...> их будет гораздо больше. Не 100 и даже, наверное, не 150, а гораздо больше», — цитирует Крашенинникова ТАСС.

13 октября нижняя палата парламента приняла в первом чтении три законопроекта из первого пакета президентских инициатив, среди которых проект нового закона о правительстве РФ, а также поправки в законы о Конституционном суде и прокуратуре.

Законопроект о Конституционном суде устанавливает его состав из 11 судей, включая председателя и его заместителя. При этом судебный орган может осуществлять свою деятельность при наличии в его составе не менее восьми судей, а принимать решения КС правомочен при участии в заседании не менее шести судей.

Депутаты Госдумы также приняли в первом чтении законопроект, согласно которому генпрокурор с заместителями будут назначаться президентом после консультаций с Советом Федерации. Освобождать от их от должности также будет глава государства.

Кроме того, работникам прокуратуры запрещается иметь двойное гражданство или подданство. Указано, что лицо не может быть принято на службу в органы и организации прокуратуры и находиться на указанной службе в случае прекращения гражданства России.

В сентябре президент России Владимир Путин внес в Госдуму пакет законопроектов, направленных на исполнение поправок к Конституции. По словам российского лидера, суть и смысл новаций состоят в том, чтобы на десятилетия зафиксировать основы устойчивого развития страны.

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