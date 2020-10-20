В Великобритании проведут эксперимент с инфицированием COVID-19

Британские ученые планируют провести эксперимент, в ходе которого будут намеренно инфицировать здоровых людей коронавирусом, чтобы ускорить разработку вакцины. Об этом во вторник, 20 октября, сообщает агентство Associated Press.

«К намеренному заражению добровольцев известным человеческим патогеном никогда не относятся легкомысленно. Однако такие исследования чрезвычайно информативны в плане течения заболевания, даже такого хорошо изучаемого, как COVID-19», ― рассказал один из исследователей Питер Опеншоу.

Отмечается, что на первом этапе эксперимента исследователи будут стремиться определить минимальный уровень воздействия, необходимый для возникновения болезни, а затем использовать ту же модель инфицирования, чтобы изучить, как потенциальные вакцины воздействуют на организм.

Третья фаза испытаний вакцины, которую AstraZeneca разрабатывает совместно с учеными из Оксфордского университета, началась в США в конце августа, однако в сентябре компания приостановила испытания своей вакцины по всему миру. Причиной такого решения стало то, что у одного из волонтеров из Великобритании выявили необъяснимую болезнь. Сейчас разработчики взяли паузу, чтобы проанализировать данные о безопасности препарата.

2 октября сообщалось, что Россия совместно с компанией AstraZeneca будет производить одну из вакцин от COVID-19 в Новосибирске.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 20 октября, на планете зарегистрировано свыше 40,7 млн случаев заболевания COVID-19, умерло более 1,1 млн человек, вылечились 30,3 млн.

В Соединенном Королевстве выявлено 741 тыс. заболевших коронавирусом, при этом скончались 43,7 тыс. пациентов.