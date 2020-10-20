В России появится Hyundai Elantra нового поколения

На российском рынке появится седан Hyundai Elantra нового поколения. Это следует из «Одобрения типа транспортного средства» (ОТТС), которое опубликовано в базе Росстандарта.

В документе говорится, что длина автомобиля составляет 4650 мм, ширина — 1825 мм, а высота — 1430 мм. Размер колесной базы достигает 2720 мм.

В России новый седан Hyundai Elantra предложат с атмосферными моторами объемом 1,6 (128 л.с.) и 2,0 л (150 л.с.). Оба силовых агрегата могут работать на бензине АИ-92. Коробки передач — шестиступенчатая механическая и автоматическая.

В стандартное оснащение автомобиля войдут электрообогрев наружных зеркал, электрические стеклоподъемники, кондиционер, противоугонное устройство, система мониторинга давления в шинах, подушки безопасности.

В качестве опций будут доступны электрорегулировка сиденья водителя, система автоматического торможения перед препятствием, круиз-контроль с ассистентом движения в пробке, система удержания автомобиля в полосе движения, электронный стояночный тормоз.

Автомобиль будет выпускаться на российском заводе «Автотор», расположенном в Калининграде.

14 октября сообщалось, что Hyundai планирует продавать онлайн не только новые, но и подержанные автомобили. Компания запустит специальную платформу по их подбору и покупке до конца года. Кроме того, Hyundai рассказала, что изменится в другом ее онлайн-сервисе — подписки на автомобили.