Прямой эфир

В России появится Hyundai Elantra нового поколения

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На российском рынке появится седан Hyundai Elantra нового поколения. Это следует из «Одобрения типа транспортного средства» (ОТТС), которое опубликовано в базе Росстандарта.

Светит ярче: чем удивит знакомый бестселлер
Тест-драйв обновленного Hyundai Solaris — рестайлинг светодиоды, навигатор

В документе говорится, что длина автомобиля составляет 4650 мм, ширина — 1825 мм, а высота — 1430 мм. Размер колесной базы достигает 2720 мм.

В России новый седан Hyundai Elantra предложат с атмосферными моторами объемом 1,6 (128 л.с.) и 2,0 л (150 л.с.). Оба силовых агрегата могут работать на бензине АИ-92. Коробки передач — шестиступенчатая механическая и автоматическая.

В стандартное оснащение автомобиля войдут электрообогрев наружных зеркал, электрические стеклоподъемники, кондиционер, противоугонное устройство, система мониторинга давления в шинах, подушки безопасности.

В качестве опций будут доступны электрорегулировка сиденья водителя, система автоматического торможения перед препятствием, круиз-контроль с ассистентом движения в пробке, система удержания автомобиля в полосе движения, электронный стояночный тормоз.

Автомобиль будет выпускаться на российском заводе «Автотор», расположенном в Калининграде.

14 октября сообщалось, что Hyundai планирует продавать онлайн не только новые, но и подержанные автомобили. Компания запустит специальную платформу по их подбору и покупке до конца года. Кроме того, Hyundai рассказала, что изменится в другом ее онлайн-сервисе — подписки на автомобили.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020