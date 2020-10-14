Hyundai будет продавать автомобили с пробегом онлайн

Корейский автопроизводитель Hyundai планирует продавать онлайн не только новые, но и подержанные автомобили. Компания запустит специальную платформу по их подбору и покупке до конца года. Кроме того, Hyundai рассказала, что изменится в другом ее онлайн-сервисе — подписки на автомобили.

Платформа UKA, разработанная Hyundai, позволит выбрать и приобрести автомобиль с пробегом полностью онлайн. Ее разработчики сделали ставку на прозрачность, отметил управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев. В сервисе будет представлена полная история автомобиля — когда он был приобретен, были ли ремонты и страховые случаи.

«Рынок автомобилей с пробегом до сих пор предельно непрозрачен. Через дилеров продают всего 10–15% машин, мы хотим здесь навести порядок, у нас есть база данных, дилерская сеть», — отметил Калицев.

Благодаря установленному телематическому устройству все реализуемые на этой платформе автомобили Hyundai будут обладать максимально прозрачной историей.

Параллельно Hyundai запустит платформу, позволяющую покупать новые автомобили полностью онлайн. Ее планируют представить 1 декабря.

Кроме того, компания подвела итоги другого своего онлайн-сервиса — Hyundai Mobility, подписки на автомобили. За год клиентами сервиса стали 16 тыс. человек. Они посетили 10 стран, включая европейские, и суммарно проехали 7 млн км. В настоящее время подписка доступна в 20 городах: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Краснодар, Сочи, Симферополь, Самара, Новосибирск, Калининград, Екатеринбург, Уфа, Воронеж, Челябинск, Красноярск, Пермь, Омск, Волгоград и Барнаул. Заказанную машину можно забрать на стоянках 46 дилерских центров в указанных городах.

Алексей Калицев заявил, что самым популярным тарифом остается долгосрочный Freedom, позволяющий брать автомобили от месяца до года. Самыми популярными остаются дорогие модели — например, у кроссовера Santa Fe внушительный лист ожидания.

Модельный ряд доступных по подписке автомобилей будет дополнен новым кроссовером Palisade. Что касается седана Solaris, то его, возможно, добавят в Hyundai Mobility в следующем году, окончательное решение по этой модели еще не принято.

В компании отметили, что цены на подписку в скором времени будут повышены, и пообещали запустить тариф краткосрочной аренды City, позволяющий арендовать автомобили на срок от 1 часа до суток.

Ранее стало известно о начале полноценного производства седана Hyundai Sonata на калининградском заводе «Автотор» со сваркой и окраской кузова.