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В России началось производство Hyundai Sonata по полному циклу

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Производство автомобилей Hyundai Sonata на калининградском заводе «Автотор» с 6 октября началось в режиме полного цикла, который теперь включает в себя этапы сварки и окраски кузова. Об этом в среду, 7 октября, на своем сайте сообщила компания «Хендэ Мотор СНГ».

Уточняется, что до этого, с 2017 года, производство такой модели авто на мощностях завода «Автотор» происходило в режиме крупноузловой сборки.

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«Переход на производство полного цикла позволит достичь более глубокой локализации Hyundai Sonata. Уверен, что благодаря полному циклу производства в России Hyundai Sonata укрепит свои позиции в сегменте седанов бизнес-класса», — отметил управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

По его словам, компания значительно расширит оснащение модели и сможет предлагать ее более широкому кругу покупателей в России.

Теперь все автомобили Hyundai Sonata получат подогрев форсунок стеклоомывателя и внутреннюю ручку крышки багажника. Начиная с комплектации Comfort, станут доступны подогрев стекла и электромеханический ручной тормоз. В версии Style появится цифровая приборная панель.

Потребителям также предложат седан Sonata в новой специальной серии — Hyundai Sonata WAY. Особенностью автомобиля станет современный мультимедийный комплекс «Яндекс.Авто» с 8-дюймовым сенсорным экраном, также поддерживающий интерфейсы Apple CarPlayTM и Android AutoTM.

В компании напомнили, что в этом году модели Hyundai Sonata исполняется 35 лет. На российском рынке автомобиль был впервые представлен в 2003 году. На заводе «Автотор» его крупноузловая сборка началась в 2017 году.

30 сентября сообщалось, что на заводе «Автотор» началось серийное производство нового внедорожника Kia Mohave.

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