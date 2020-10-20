Зеленский заявил о намерении выполнить свои предвыборные обещания

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что знает обо всех нереализованных пунктах своей предвыборной программы. Об этом он заявил во время своего выступления в Верховной раде во вторник, 20 октября.

«Я знаю и обо всех пунктах моей программы, которые пока не выполнены. Они ежедневно указывают мне путь. Дают энергию, чтобы воплотить мою мечту. Я хочу передать следующему президенту Украины вот эту программу, где каждый пункт будет отмечен галочкой как выполненный. И искренне сказать вам: дорогие украинцы, мне перед вами не стыдно», — сказал Зеленский.

Он также отметил значимость местных выборов, которые пройдут на Украине 25 октября, не для политических партий, а для граждан. Зеленский напомнил о пяти вопросах, которые он планирует задать гражданам.

«Буду ждать ваши ответы. Ну а сегодня я задам важные, откровенные вопросы самому себе, и сразу на них отвечу. Думал ли я год назад, что менять страну к лучшему будет настолько сложно? Нет. Изменил бы я свое решение, если бы тогда знал об этом? Нет. Удастся ли все нам с вами? Да», — отметил Зеленский.

Рейтинг одобрения Зеленского продолжает постепенно падать. Так, в конце июня эксперты социологической службы Центра Разумкова на основании своих социологических исследований утверждали, что этот показатель с мая снизился на 18% и составил 41%.

При этом за пару дней до обнародования результатов этого исследования издание «Обозреватель» со ссылкой на опрос центра сообщило, что рейтинг президента Украины упал с сентября прошлого года более чем в два раза и достиг минимума. В исследовании отмечалось, что если бы выборы состоялись в июне 2020 года, то за Зеленского проголосовали бы только 25,3% опрошенных украинцев. В сентябре этот показатель составлял 56,1%.

Следующие президентские выборы пройдут на Украине в 2024 году.