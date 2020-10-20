Трамп пожалел $20 на пожертвование церкви

Президент США Дональд Трамп посетил церковную службу в Лас-Вегасе и пожалел для пожертвования $20. Об этом сообщает 20 октября РЕН ТВ.

Видео с богослужения появилось в Сети. На кадрах республиканец достает купюры достоинством по $20, пересчитывает, а одну убирает обратно в карман.

Только после этого миллиардер складывает деньги в урну для пожертвований церкви.

Пользователи Сети удивились такому поступку американского лидера и раскритиковали его в комментариях под роликом.

Всеобщие выборы в Соединенных Штатах пройдут 3 ноября. Помимо президента, будут избраны треть состава сената, полный состав палаты представителей, а также ряд губернаторов и тысячи депутатов исполнительных органов власти. Борьбу за пост президента ведут республиканец Трамп и демократ Джозеф Байден.

В настоящее время более 30 млн американцев досрочно отдали свои голоса на предстоящих выборах.