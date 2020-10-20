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Новые ограничения из-за COVID-19 ввели в Брянской области

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В Брянской области начали действовать новые ограничения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом. Соответствующие изменения были внесены в постановление регионального правительства от 17 марта «О введении режима повышенной готовности».

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Положение, которое касается обязательного ношения средств индивидуальной защиты в местах общего пользования, теперь дополнено указанием о необходимости контроля за ношением масок.

Обязанность обеспечить соблюдение требования о ношении масок возложена, в частности, на органы госвласти и органы местного самоуправления, на организации и индивидуальных предпринимателей. Бизнесмены также должны контролировать и собственных работников.

В случае отказа надеть маску граждан не должны пускать в места общего пользования, пишет интернет-издание «Брянские новости».

В Брянской области ситуация с заболеваемостью коронавирусом ухудшается. В понедельник, 19 октября, в области был установлен абсолютный рекорд. Заболевание выявили ещё у 123 человек. Это самый высокий показатель с начала пандемии COVID-19 в регионе.

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