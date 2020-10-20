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Зеленский заявил о новом имидже Украины на мировой арене

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что дал имиджу страны новое содержание, благодаря которому на международном уровне исчезла фраза «мир устал от Украины». Об этом лидер заявил во время своего выступления в Верховной раде во вторник, 20 октября.

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«Незаметной, но действительно важной победой на мировой арене я считаю еще один факт — на международном уровне исчезла фраза «мир устал от Украины». Мы предоставили имиджу нашего государства новое содержание», — цитирует Зеленского Depo.ua.

Президент Украины считает, что в мире стали смотреть на страну «по-новому». Кроме этого, теперь ее воспринимают как «конструктивного, надежного, а следовательно равноправного, игрока».

«Как страну, которая ценит любую поддержку и надеется прежде всего на себя. Потому что понимает, что никто за нас не воплотит преобразования, никто за нас не построит успешную страну», — добавил Зеленский.

Во вторник президент Зеленский выступает в Верховной раде с посланием относительно внутреннего и внешнего положения государства.

14 октября были опубликованы данные опроса, проведенные среди украинских граждан, которые продемонстрировали отношение к политике, проводимой президентом Украины Владимиром Зеленским. 35% опрошенных украинцев считают, что страна движется в неверном направлении. В декабре прошлого года таких было 25%. Самыми недовольными в этом плане оказались жители юга и востока страны.

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