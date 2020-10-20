Зеленский заявил о новом имидже Украины на мировой арене
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что дал имиджу страны новое содержание, благодаря которому на международном уровне исчезла фраза «мир устал от Украины». Об этом лидер заявил во время своего выступления в Верховной раде во вторник, 20 октября.
«Незаметной, но действительно важной победой на мировой арене я считаю еще один факт — на международном уровне исчезла фраза «мир устал от Украины». Мы предоставили имиджу нашего государства новое содержание», — цитирует Зеленского Depo.ua.
Президент Украины считает, что в мире стали смотреть на страну «по-новому». Кроме этого, теперь ее воспринимают как «конструктивного, надежного, а следовательно равноправного, игрока».
«Как страну, которая ценит любую поддержку и надеется прежде всего на себя. Потому что понимает, что никто за нас не воплотит преобразования, никто за нас не построит успешную страну», — добавил Зеленский.
Во вторник президент Зеленский выступает в Верховной раде с посланием относительно внутреннего и внешнего положения государства.
14 октября были опубликованы данные опроса, проведенные среди украинских граждан, которые продемонстрировали отношение к политике, проводимой президентом Украины Владимиром Зеленским. 35% опрошенных украинцев считают, что страна движется в неверном направлении. В декабре прошлого года таких было 25%. Самыми недовольными в этом плане оказались жители юга и востока страны.