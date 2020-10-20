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В Екатеринбурге нашли мертвым пропавшего летчика из Якутии

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В центре Екатеринбурга обнаружили тело пропавшего летчика из Якутии Руслана Валеева. Об этом во вторник, 20 октября, сообщает портал E1.RU.

На теле мужчины выявлены множественные травмы. У него было перерезано горло и проткнута печень. По предварительной версии, летчик полез через забор соседнего дома и сам себя пропорол.

«Мужчину обнаружил охранник жилого комплекса, расположенного напротив. Тревожное сообщение в дежурную часть поступило в 9:49. На место происшествия полиция пригласила родных пропавшего человека, и они опознали его», — сообщил начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых.

28-летний Валеев пропал неделю назад. Как рассказывали E1.RU родственники мужчины, летчик вместе с коллегами приехал в Екатеринбург в командировку для повышения квалификации. На Урале он заболел и попал в 1-ю городскую больницу на улице Декабристов, откуда ушел днем 13 октября. С тех пор его никто не видел, и на телефонные звонки он не отвечал.

В Следственном комитете по Екатеринбургской области уже сообщили, что был проведен осмотр места происшествия. Тело умершего мужчины будет направлено для проведения судебной экспертизы в целях установления давности и точной причины смерти.

В июле пропавшего борца и спортивного журналиста Александра Иваницкого обнаружили мертвым.

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