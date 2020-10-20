В России на треть вырос спрос на китайские авто с пробегом

В сентябре 2020 года на российском рынке было продано 8589 подержанных китайских автомобилей, что на 28% больше, чем годом ранее. Об этом 20 октября сообщает «Автостат-Инфо».

На первом месте по продажам находится кроссовер Chery Tiggo. В сентябре эту модель приобрел 1071 россиянин. Второе место среди «китайцев» с пробегом у Great Wall Hover — 795 машин. Третье место занял Lifan X60, который выбрал 761 россиянин.

В топ-10 самых востребованных в России китайских авто с пробегом в сентябре этого года вошли также Lifan Solano (722 ед.), Geely Emgrand (482 ед.), Chery Amulet (354 ед.), Geely MK (354 ед.), Chery Bonus (330 ед.), Great Wall H5 (330 ед.) и Geely MK Cross (300 ед.).

19 октября сообщалось, что эксперты аналитического агентства «Автостат» провели исследование и выяснили, что средневзвешенные цены на автомобили в России за последние шесть лет выросли на 67%.