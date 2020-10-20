Прямой эфир

В России на треть вырос спрос на китайские авто с пробегом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В сентябре 2020 года на российском рынке было продано 8589 подержанных китайских автомобилей, что на 28% больше, чем годом ранее. Об этом 20 октября сообщает «Автостат-Инфо».

Меньше падать: что ждет российский авторынок дальше
Продажи машин в сентябре снова в плюсе, но курс рубля и пандемия могут всё изменить

На первом месте по продажам находится кроссовер Chery Tiggo. В сентябре эту модель приобрел 1071 россиянин. Второе место среди «китайцев» с пробегом у Great Wall Hover — 795 машин. Третье место занял Lifan X60, который выбрал 761 россиянин.

В топ-10 самых востребованных в России китайских авто с пробегом в сентябре этого года вошли также Lifan Solano (722 ед.), Geely Emgrand (482 ед.), Chery Amulet (354 ед.), Geely MK (354 ед.), Chery Bonus (330 ед.), Great Wall H5 (330 ед.) и Geely MK Cross (300 ед.).

19 октября сообщалось, что эксперты аналитического агентства «Автостат» провели исследование и выяснили, что средневзвешенные цены на автомобили в России за последние шесть лет выросли на 67%.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020