Прямой эфир

Температура выше нормы ожидается в Томской области в конце октября

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Среднедекадная температура воздуха в Томской области ожидается на 1–2 градуса выше нормы в конце октября. При этом местами в регионе прогнозируют заморозки.

По данным синоптиков, в третьей декаде октября дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +8...+13 градусов. Практически каждый день в Томской области ожидаются осадки. В ночные часы местами будет холодать до –5 градусов. Об этом пишет РИА «Томск» со ссылкой на начальника отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светлану Рюхтину.

В Томске среднедекадная температура составит 3–5 градусов, что на два градуса выше среднегодовых показателей. По области норма будет превышена на 1–2 градуса.

Ранее сообщалось, что в Москве до середины недели прогнозируют осадки в виде снега по ночам. Местами температура в области опустится до –2 градусов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020