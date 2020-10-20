Температура выше нормы ожидается в Томской области в конце октября

Среднедекадная температура воздуха в Томской области ожидается на 1–2 градуса выше нормы в конце октября. При этом местами в регионе прогнозируют заморозки.

По данным синоптиков, в третьей декаде октября дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +8...+13 градусов. Практически каждый день в Томской области ожидаются осадки. В ночные часы местами будет холодать до –5 градусов. Об этом пишет РИА «Томск» со ссылкой на начальника отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светлану Рюхтину.

В Томске среднедекадная температура составит 3–5 градусов, что на два градуса выше среднегодовых показателей. По области норма будет превышена на 1–2 градуса.

Ранее сообщалось, что в Москве до середины недели прогнозируют осадки в виде снега по ночам. Местами температура в области опустится до –2 градусов.