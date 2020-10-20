Пассажир погиб в сгоревшей после ДТП машине в Башкортостане

ГИБДД проводит проверку по факту аварии в Башкортостане, в результате которой погиб пассажир автомобиля. Иномарка загорелась после столкновения с деревом.

ДТП произошло на автодороге Уфа — Оренбург. По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением и съехал в кювет. Иномарка столкнулась с деревом. В результате удара машина загорелась, пишет ИА «Башинформ».

26-летний водитель был госпитализирован. Пассажир 1994 года рождения скончался на месте от полученных травм и ожогов.

В ГИБДД уточнили, что на территории Башкортостана зарегистрировано 11 аварий за сутки, в которых два человека погибли и 12 получили травмы.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае водитель грузовика допустил столкновение с экскаватором, отвлекшись от дороги и превысив скорость. В результате ДТП мужчина скончался на месте.