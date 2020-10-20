На Сахалине в доме престарелых пожаловались на 7-месячную изоляцию

Постояльцы дома престарелых и инвалидов в Южно-Сахалинске записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, они пожаловались на семимесячную изоляцию. Об этом во вторник, 20 октября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Мы живем как на подводной лодке. Мы что здесь — заложники?.. И если до 1 октября мы еще могли выйти на улицу, глотнуть свежего воздуха, то теперь наглухо закрыты в своих комнатах», — сказала в видеообращении одна из постоялиц.

В министерстве соцзащиты региона «РИА Новости» пояснили, что с 23 марта во всех учреждениях социального обслуживания Сахалинской области введены ограничительные мероприятия из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

В ведомстве рассказали, что на время ограничительных мер для постояльцев были организованы турниры, веселые старты, диско-вечеринки, обеспечена возможность занятий спортом в тренажерном зале. Кроме того, постояльцев вывозили на природу, они гуляли во дворе, отмечают в министерстве.

Режим обсервации был введен в указанном доме престарелых с 5 октября, когда у некоторых постояльцев выявили коронавирус.

6 октября сообщалось, что в Уфе в пансионате для пожилых людей «Моя семья» следователи проводят проверку. Это связано с появившейся информацией о том, что администрация пансионата грубо обращается с постояльцами.

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