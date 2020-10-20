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Фестиваль «Иртыш казачий» впервые проведут в Тюменской области

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В Уватском районе Тюменской области впервые организуют фестиваль казачьей культуры «Иртыш казачий». В нем примут участие 40 ансамблей региона. Организует мероприятие СОНКО «Социально-развлекательный центр «КультПро».

По словам главы центра Ивана Шуляка, которые приводит портал «Наш город», фестиваль создается для того, чтобы сохранить и развить казачью культуру. Есть цель сделать этот форум традиционным.

Из-за пандемии коронавируса фестиваль проведут в заочной форме. Заявки от участников будут принимать до 25 октября, а результаты станут известны 19 декабря.

Проведение мероприятия связано с празднованием в России Года памяти и славы и 95-летием со дня образования Уватского района.

12 октября стало известно о продлении в Тюменской области режима повышенной готовности в связи с темпами распространения коронавируса. Заболеваемость составила 707,5 случая на 100 тыс. населения. Суточный темп прироста инфицированных в регионе — 1,2.

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