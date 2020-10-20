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В Туве возобновили подачу электричества

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В Туве возобновили подачу электричества, сообщают 20 октября Магистральные электрические сети Сибири.

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«Вторая линия уже включена», — рассказал собеседник ТАСС.

Он уточнил, что электроснабжение восстановлено.

Ранее в этот же день глава республики Шолбан Кара-оол написал на своей странице во «ВКонтакте», что специалисты Россетей собирались перевести в резерв одну из двух высоковольтных электролиний, но сработала автоматика — аварийное отключение.

«Из-за аварийного отключения с высокой стороны по 220 кВ вся республика обесточена. Идут переключения на вторую линию через Абазу Ак-Довурак-Чадан-Кызыл», — процитировала «Газета.ру» пресс-службу мэрии Кызыла.

В начале сентября в трех районах Иркутской области произошло аварийное отключение электричества из-за непогоды.

В августе авария на линии электропередач оставила без энергии дома в центре Южно-Сахалинска и его пригороде.

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