В Кызыле заявили о полной обесточенности Тувы из-за аварии

Тува (Республика Тыва) полностью обесточена из-за аварии на сетях. Об этом написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» мэрия Кызыла во вторник, 20 октября.

«Из-за аварийного отключения с высокой стороны по 220кВ, вся республика обесточена. Идут переключения на вторую линию через Абазу Ак-Довурак-Чадан-Кызыл», — отметили в пресс-службе.

В мэрии пообещали, что в течение часа электроэнергию должны подключить всем потребителям.

Глава республики Шолбан Кара-оол написал на своей странице во «ВКонтакте», что специалисты Россетей планировали перевести в резерв одну из двух высоковольтных электролиний, но сработала автоматика — аварийное отключение. По его словам, теперь схему должны вернуть в прежний формат.

«На данный момент идет переключение на вторую линию через Абазу. В течение часа обещают подключить электроэнергию», — отметил он.

Газета «Тувинская правда» уточняет на своей странице во «ВКонтакте», что свет пропал в 12:30 по местному времени (08:30 мск).

«В настоящий момент на транзитной линии N 2 Шушенское опорное-Ергаки-Туран-Кызыл, осуществлявшей подключение электроэнергии по всей республике, произошло аварийное отключение», — сообщает издание.

Отмечается, что на транзитной линии Абакан-Ак-Довурак-Чадан-Кызыл 20 и 21 октября проходят плановые ремонтные работы.

Ранее, 18 сентября, в Подмосковье без света в результате непогоды остались более 2,5 тыс. человек, которые проживают в 1230 домах в 65 населенных пунктах восьми муниципальных образований области. Аварии были ликвидированы к 08:00 мск.