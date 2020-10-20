Антикризисные замеры: кому выгоден рост экономики КНР

Объем ВВП КНР в третьем квартале вырос на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года , сообщило Государственное статистическое управление страны. По итогам всего года увеличение ВВП Китая, как ожидается, составит около 2%, что выводит страну в ранг единственного члена «большой двадцатки», где в коронавирусный 2020-й экономика окажется в плюсе . По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, это дает повод для оптимизма всему миру — восстановление второй экономики, на чьи рынки завязаны многие другие страны, обещает подстегнуть и общемировое оздоровление. В определенном плане успех Китая выгоден и России — активизация экономической деятельности там поддержит и спрос на российскую нефть — основу нашего экспорта восточному соседу.

Занимательная статистика

За многие десятилетия все уже привыкли к тому, что китайская экономика ежегодно растет ударными темпами. Видимо, поэтому новости о первом со времен окончания культурной революции в 1976 году падении ВВП КНР весной 2020 года сразу на 6,5% стали для мира некоторым шоком . Хотя на фоне массовых локдаунов и остановки производств, в которые китайцы из-за коронавируса погрузились первыми, поводов для оптимизма быть и не могло.

В мае на сессии Всекитайского собрания народных представителей премьер Ли Кэцян даже впервые за долгое время не стал обозначать традиционный целевой прогноз по росту ВВП страны на текущий год . Однако на общем фоне Китай, первым поборовший эпидемию COVID-19, смог довольно быстро оклематься от экономических последствий пандемии. Уже во втором квартале ВВП страны увеличился на 3,2%, а в третьем, согласно обнародованным 19 октября данным Государственного статистического управления КНР, рост составил уже 4,9% .

Антикризисные замеры Фото: Global Look Press/Xinhua/Sun Fanyue

Помимо этого, обнародованные на нынешней неделе статданные показали увеличение в сентябре темпов роста в Китае промышленного производства (на 6,9%) и розничных продаж (на 3,3%) по сравнению с

аналогичным периодом прошлого года. Разумеется, пока экономика Китая не вернулась полностью в прежнюю форму. Например, сфера услуг, включающая в том числе и туризм, еще не наверстала былых темпов. Но главный факт в том, что в нынешнем году Китай станет единственной страной среди всех членов G20, чья экономика продемонстрирует рост.

Как предположил на прошлой неделе глава Народного банка Китая (центробанка) И Ган, положительный накопительный рост позволит ВВП страны по итогам всего года увеличиться на 2%. Это совпадает и с оценками Международного Валютного фонда , буквально на прошлой неделе переигравшего свой прогноз по росту ВВП КНР за 2020 год до 1,9% с 1% в июне.

Что китайцам хорошо, то и миру неплохо

По данным Всемирной торговой организации, в 2019 году доля Китая в мировом экспорте составляла 13,2%, а в импорте — 10,8%. И с учетом тесной взаимозависимости и взаимосвязанности КНР с рынками многих других стран поэтапный выход КНР из кризиса стал некоторым облечением и для всей мировой экономики .

Антикризисные замеры Фото: REUTERS

— Восстановление второй экономики планеты поможет стабилизировать всю мировую экономику, сильно пострадавшую от эпидемии COVID-19. Больше всего выиграют страны, имеющие тесные экономические, торговые и инвестиционные отношения с КНР, например Япония, Южная Корея и страны АСЕАН , — сказал «Известиям» доцент китайского Центрального Университета финансов и экономики Лю Чуньшэн.

В выигрыше окажутся и конкретные секторы многих других государств , признают эксперты. Относительно недавно Китай начал реализовывать большую программу «новая инфраструктура», в которую вошли строительство метро в городских агломерациях, развитие системы сетей 5G, национальной системы зарядки электромобилей и центров обработки данных.

— Сильное промышленное производство и инвестиции в инфраструктуру и недвижимость в КНР увеличили спрос на импорт в целом, и, в частности, на сырьевые товары и промежуточные товары, используемые в электронике, — сказал «Известиям» аналитик международной компании Oxford Economics Томми У.

Антикризисные замеры Фото: REUTERS/Tingshu Wang

Восстановление темпов экономического роста стало хорошей новостью и для всех стран, которые экспортируют в Китай природные ресурсы — нефть, природный газ, железную руду, медь и другие полезные ископаемые , пояснил «Известиям» директор Азиатского Глобального института Гонконгского университета Чэнь Чжиу.

— По мере восстановления экономики и наращивания производственных и строительных проектов КНР будет импортировать больше ресурсов. Выиграют также и те страны, которые предоставляют финансовые и другие услуги китайским потребителям, — отметил эксперт.

Постепенное наращивание темпов экономического роста КНР — хорошая новость и для России — одного из главных экспортеров нефти и нефтепродуктов на китайский рынок . В краткосрочном плане выгоду от подъема экономики Поднебесной для российского бюджета переоценивать не стоит — из-за низких котировок на «черное золото», зависящих далеко не только от экономики азиатского гиганта. Однако в долгосрочном плане общемировой экономический рост, триггером которого сейчас выступает Пекин, обещает запустить и цены на нефть .

Антикризисные замеры Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Китай становится все более важным рынком по закупке физических объемов нефти в России. И то, что там наблюдается рост экономики и очевидная нормализация ситуации с COVID-19, растет потребление бензина на фоне участившегося использования личных автомобилей и тот факт, что в рамках антикризисного плана там ведутся масштабные стройки, обеспечивающие спрос на бензин и на тяжелые нефтяные фракции для битума, — это все в целом поддерживает и спрос на российскую нефть, — пояснил «Известиям» глава программы «Россия в АТР» Московского центра Карнеги Александр Габуев.