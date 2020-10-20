Антикризисные замеры: кому выгоден рост экономики КНР
Объем ВВП КНР в третьем квартале вырос на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщило Государственное статистическое управление страны. По итогам всего года увеличение ВВП Китая, как ожидается, составит около 2%, что выводит страну в ранг единственного члена «большой двадцатки», где в коронавирусный 2020-й экономика окажется в плюсе. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, это дает повод для оптимизма всему миру — восстановление второй экономики, на чьи рынки завязаны многие другие страны, обещает подстегнуть и общемировое оздоровление. В определенном плане успех Китая выгоден и России — активизация экономической деятельности там поддержит и спрос на российскую нефть — основу нашего экспорта восточному соседу.
Занимательная статистика
За многие десятилетия все уже привыкли к тому, что китайская экономика ежегодно растет ударными темпами. Видимо, поэтому новости о первом со времен окончания культурной революции в 1976 году падении ВВП КНР весной 2020 года сразу на 6,5% стали для мира некоторым шоком. Хотя на фоне массовых локдаунов и остановки производств, в которые китайцы из-за коронавируса погрузились первыми, поводов для оптимизма быть и не могло.
В мае на сессии Всекитайского собрания народных представителей премьер Ли Кэцян даже впервые за долгое время не стал обозначать традиционный целевой прогноз по росту ВВП страны на текущий год. Однако на общем фоне Китай, первым поборовший эпидемию COVID-19, смог довольно быстро оклематься от экономических последствий пандемии. Уже во втором квартале ВВП страны увеличился на 3,2%, а в третьем, согласно обнародованным 19 октября данным Государственного статистического управления КНР, рост составил уже 4,9%.
Помимо этого, обнародованные на нынешней неделе статданные показали увеличение в сентябре темпов роста в Китае промышленного производства (на 6,9%) и розничных продаж (на 3,3%) по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Разумеется, пока экономика Китая не вернулась полностью в прежнюю форму. Например, сфера услуг, включающая в том числе и туризм, еще не наверстала былых темпов. Но главный факт в том, что в нынешнем году Китай станет единственной страной среди всех членов G20, чья экономика продемонстрирует рост.
Как предположил на прошлой неделе глава Народного банка Китая (центробанка) И Ган, положительный накопительный рост позволит ВВП страны по итогам всего года увеличиться на 2%. Это совпадает и с оценками Международного Валютного фонда, буквально на прошлой неделе переигравшего свой прогноз по росту ВВП КНР за 2020 год до 1,9% с 1% в июне.
Что китайцам хорошо, то и миру неплохо
По данным Всемирной торговой организации, в 2019 году доля Китая в мировом экспорте составляла 13,2%, а в импорте — 10,8%. И с учетом тесной взаимозависимости и взаимосвязанности КНР с рынками многих других стран поэтапный выход КНР из кризиса стал некоторым облечением и для всей мировой экономики.
— Восстановление второй экономики планеты поможет стабилизировать всю мировую экономику, сильно пострадавшую от эпидемии COVID-19. Больше всего выиграют страны, имеющие тесные экономические, торговые и инвестиционные отношения с КНР, например Япония, Южная Корея и страны АСЕАН, — сказал «Известиям» доцент китайского Центрального Университета финансов и экономики Лю Чуньшэн.
В выигрыше окажутся и конкретные секторы многих других государств, признают эксперты. Относительно недавно Китай начал реализовывать большую программу «новая инфраструктура», в которую вошли строительство метро в городских агломерациях, развитие системы сетей 5G, национальной системы зарядки электромобилей и центров обработки данных.
— Сильное промышленное производство и инвестиции в инфраструктуру и недвижимость в КНР увеличили спрос на импорт в целом, и, в частности, на сырьевые товары и промежуточные товары, используемые в электронике, — сказал «Известиям» аналитик международной компании Oxford Economics Томми У.
Восстановление темпов экономического роста стало хорошей новостью и для всех стран, которые экспортируют в Китай природные ресурсы — нефть, природный газ, железную руду, медь и другие полезные ископаемые, пояснил «Известиям» директор Азиатского Глобального института Гонконгского университета Чэнь Чжиу.
— По мере восстановления экономики и наращивания производственных и строительных проектов КНР будет импортировать больше ресурсов. Выиграют также и те страны, которые предоставляют финансовые и другие услуги китайским потребителям, — отметил эксперт.
Постепенное наращивание темпов экономического роста КНР — хорошая новость и для России — одного из главных экспортеров нефти и нефтепродуктов на китайский рынок. В краткосрочном плане выгоду от подъема экономики Поднебесной для российского бюджета переоценивать не стоит — из-за низких котировок на «черное золото», зависящих далеко не только от экономики азиатского гиганта. Однако в долгосрочном плане общемировой экономический рост, триггером которого сейчас выступает Пекин, обещает запустить и цены на нефть.
— Китай становится все более важным рынком по закупке физических объемов нефти в России. И то, что там наблюдается рост экономики и очевидная нормализация ситуации с COVID-19, растет потребление бензина на фоне участившегося использования личных автомобилей и тот факт, что в рамках антикризисного плана там ведутся масштабные стройки, обеспечивающие спрос на бензин и на тяжелые нефтяные фракции для битума, — это все в целом поддерживает и спрос на российскую нефть, — пояснил «Известиям» глава программы «Россия в АТР» Московского центра Карнеги Александр Габуев.
Как считает Томми У из Oxford Economics, в будущем году тенденция к повышенному спросу на нефть может несколько замедлиться на фоне ослабления влияния фискальных стимулов и замедления роста кредитования в КНР. Но, с другой стороны, эксперт предвидит увеличение потребительских расходов, которые станут важным драйвером китайского роста в 2021 году. А это, в свою очередь, обещает обеспечить импорт страной потребительских товаров, а также текстиля, легковых автомобилей и автозапчастей.