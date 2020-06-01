Китай наращивает темпы восстановления

В первом квартале этого года, столкнувшись с серьёзными последствиями эпидемии новой коронавирусной инфекции, темпы роста ВВП Китая сократились на 6,8% в годовом выражении. Многие индивидуальные предприниматели были вынуждены прекратить деятельность и сейчас находятся на грани банкротства.

Тем не менее деловая активность постепенно нормализуется. Уровень жизни и производства восстанавливается ускоренными темпами, предприятия ожидают значительные улучшения.

В марте индекс деловой активности PMI в производственном секторе Китая составил 52%, увеличившись на 16,3 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем. Что касается субиндексов, по сравнению с прошлым месяцем 11 показателей, включающих в себя субиндекс производства (показатель новых заказов, а также новых экспортных заказов), показали рост в промежутке от 3 до 26,3 процентного пункта.

Эти данные показывают, что по мере улучшения эпидемической ситуации уровень жизни и производства неуклонно восстанавливается. Предприятия ускоренными темпами возобновляют работу и производство, а уровень предпринимательских оценок и ожиданий неуклонно растёт. Особо следует отметить, что в официальном индексе PMI показатель производственной и операционной деятельности в обрабатывающей промышленности составил 54,5%, увеличившись на 12,6 процентного пункта по сравнению с февралём. Индекс ожидания деловой активности в непроизводственной сфере составил 57,3%, увеличившись на 17,3 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем.

Начиная с марта люди возвращаются на рабочие места в столичном регионе, дельте реки Янцзы и в дельте Жемчужной реки. Эти три региона в совокупности дают 40% экономической активности в КНР. В ночное время освещённость этих территорий непрерывно увеличивается — регион оживает.