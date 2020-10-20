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В приморском Артеме зафиксировали второй случай массовой гибели рыбы

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Второй за последние дни случай массовой гибели рыбы зафиксирован в Артеме Приморского края. Об этом во вторник, 20 октября, пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя администрации Артемовского городского округа.

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«Этим случаем занимается Росприроднадзор, это (произошло) на реке Кневичанка в районе золоотвала… Рассматриваются разные версии. Рыба живая есть, по какой причине погибла остальная рыба — выясняем, Росприроднадзор разбирается», — сказал собеседник агентства.

Несколькими днями ранее схожий случай был зафиксирован в реке Артемовка. Пользователи соцсетей опубликовали фотографии и видео, на которых видно, как вода из реки ушла, и на отмели лежат сотни речных обитателей, некоторые еще живые.

В мэрии города подтвердили факт мора и указали, что на воде имелись признаки пены. Указывалось, что на место выехали представители отдела охраны окружающей среды и природопользования администрации Артемовского городского округа совместно с представителями территориального управления. Также место гибели рыбы обследовал инспектор Росрыболовства, погибшие речные обитатели направлены на экспертизу для проведения лабораторных исследований.

18 октября следствие начало проверку после сообщений СМИ о массовой гибели рыбы в калмыцком Аршань-Зельменском водохранилище. В этот же день в Сети появились кадры с берега водохранилища, берег которого был усеян мертвой рыбой. Местные жители отметили, что характерный запах чувствуется в нескольких километрах от водоема.

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