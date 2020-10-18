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СК начал проверку по факту массовой гибели рыбы в калмыцком водохранилище

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Следствие начало проверку после сообщений СМИ о массовой гибели рыбы в Аршань-Зельменском водохранилище. Об этом в воскресенье, 18 октября, заявила пресс-служба следственного управления СК России по Калмыкии.

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«Следователи СК России в ходе доследственной проверки тщательно проверят все доводы, изложенные в информации СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», ― говорится в сообщении.

Ранее в этот день в Сети появились кадры с берега Аршань-Зельменского водохранилища, берег которого был усеян мертвой рыбой, передает РЕН ТВ. Местные жители отметили, что характерный запах чувствуется в нескольких километрах от водоема.

18 октября стало известно, что на поверхность реки Колва рядом с Харьягинским месторождением в Ненецком автономном округе (НАО) вылилась нефтесодержащая жидкость. По словам губернатора региона Юрия Бездушного, произошла разгерметизация недействующего трубопровода.

На место происшествия вылетели сотрудники Росприроднадзора, департамента природных ресурсов, Центра лабораторного анализа и технических измерений. Губернатор направил на место инцидента межведомственную группу.

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