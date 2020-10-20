В Роспотребнадзоре объяснили опасность приема антибиотиков при гриппе

Прием антибиотиков в первые дни заболевания гриппом не поможет справиться с вирусом, а только ослабит иммунитет. Об этом во вторник, 20 октября, сообщает Роспотребнадзор.

«Принимая антибиотики в первые дни заболевания гриппом, человек совершает большую ошибку. Антибиотики не способны справиться с вирусом, а кроме того, они убивают нормальную микрофлору и ослабляют иммунитет. Антибиотики назначаются врачом только в случае развития осложнений, вызванных присоединением бактериальной инфекции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самым эффективным способом профилактики, по мнению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), является вакцинация. Прежде всего, вакцинироваться рекомендуется тем, кто входит в группу риска, — это дети, пожилые люди, больные хроническими заболеваниями, беременные женщины, медицинский персонал и другие.

В ведомстве подчеркивают, что особенно тяжело грипп переносят дети и пожилые люди. Для них опасны осложнения, которые могут развиться во время болезни.

Оптимальным временем для вакцинации являются сентябрь–ноябрь, отмечают в Роспотребнадзоре. Состав вакцины против гриппа меняется ежегодно по рекомендации ВОЗ.

Ранее, во вторник, в Роспотребнадзоре сообщили, что эпидемиологические пороги по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) превышены в 41 регионе России. Также в ведомстве отметили, что во всех российских регионах проводится вакцинация против гриппа. На сегодняшний день прививки сделали 38,9 млн человек, что составляет около 26,5% от численности населения.