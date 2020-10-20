Роспотребнадзор сообщил о превышении эпидпорогов по заболеваемости ОРВИ

Эпидемиологические пороги по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) превышены в 41 регионе России. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Отмечается, что превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ наблюдается преимущественно среди взрослого населения.

Также в пресс-службе ведомства отметили, что во всех российских регионах проводиться вакцинация против гриппа. На сегодняшний день прививки сделали 38,9 млн человек, что составляет около 26,5% от численности населения.

За минувшие сутки в России выявили 15 982 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах. Скончались 179 человек, вылечились 5328 пациентов.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве (5376), Санкт-Петербурге (686) и Московской области (466).

По последним данным, в стране выявлено 1 415 316 случаев заболевания COVID-19, из них 15 982 — за последние сутки. 1 075 904 пациента выздоровели, зафиксировано 24 366 летальных исходов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая обстановка в РФ по COVID-19 остается напряженной. Она добавила, что в России делается всё, что поможет стабилизировать ситуацию с коронавирусом.

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