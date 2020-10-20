В России предложили ввести налоговый вычет для занимающихся спортом граждан

Поправки в законодательство о налоговом вычете по расходам российских граждан на физкультурно-оздоровительные услуги рассмотрела правовая комиссия по законопроектной деятельности. Об этом сообщила пресс-служба правительства в понедельник, 19 октября.

В кабмине пояснили, что для россиян, которые занимаются спортом и физкультурой, предлагается ввести налоговый вычет на НДФЛ. При этом Минфин по поручению президента уже подготовил соответствующее изменение в Налоговый кодекс.

Вычет позволит уменьшить сумму налогового платежа или вернуть уже уплаченный в течение года НДФЛ. Его будут предоставлять в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тыс. рублей за налоговый период с учетом других социальных вычетов.

Отмечается, что организации, предоставляющие услуги, при получении которых можно будет претендовать на вычет, назовет Министерство спорта. После доработки законопроект внесут в Госдуму.

Налоговые вычеты предназначаются для тех, кто тратит деньги на приобретение лекарств или лечение, на негосударственное пенсионное обеспечение, оплачивает учебу или вкладывает средства в добровольное пенсионное страхование жизни, занимается благотворительностью.

Ранее 19 октября сообщалось, что согласно опросу фонда «Общественное мнение», 63% жителей России уверены, что в стране следует ввести прогрессивную схему налогообложения, при которой налог больше у тех, кто больше зарабатывает.