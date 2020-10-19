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Социологи выяснили отношение россиян к прогрессивной налоговой шкале

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Большинство россиян (63%) убеждены, что в стране следует ввести прогрессивную схему налогообложения, при которой размер налога выше у тех, кто больше зарабатывает. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение», поступившие 19 октября в «Интерфакс».

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Сторонники прогрессивной схемы налогообложения, как отмечают социологи, считают, что богатые должны платить больше, так как при очень большой разнице в доходах усиливается социальное неравенство. Кроме того, они полагают, что такая система позволит привлечь больше средств в бюджет и направить их на социальные нужды.

В свою очередь, как показывают результаты исследования, каждый четвертый россиянин (26%) убежден, что такую схему налогообложения в России вводить не следует, среди респондентов в возрасте 18–30 лет эта доля составляет 42%.

Вместе с тем противники прогрессивной схемы налогообложения считают, что такая система несправедлива к тем, кто больше зарабатывает, и будет стимулировать уход от налогов.

Согласно опросу, каждый десятый (11%) затрудняется составить собственное мнение о необходимости введения прогрессивной схемы налогообложения.

В июне президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить налог для тех, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год. По словам главы государства, такая система налогообложения позволит дополнительно привлечь в бюджет около 60 млрд рублей. Эти средства глава государства предложил направить на лечение тяжелобольных детей и «окрасить», то есть защитить от любого другого использования.

Собеседник «Известий» разъяснил, как именно будет взиматься налог по предложенной президентом схеме.

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